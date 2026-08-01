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Agra News: कांवड़ यात्रा को लेकर सफाई से सुरक्षा तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: नगर निगम ने श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में लगने वाले मेलों के लिए व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त ने परिक्रमा मार्ग और मंदिरों का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सफाई, प्रकाश व्यवस्था, और अन्य सुविधाओं की पूरी निगरानी का निर्देश दिया।

Agra News: कांवड़ यात्रा को लेकर सफाई से सुरक्षा तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करें

Agra News: श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में लगने वाले मेलों की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। शनिवार को नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग, बल्केश्वर मंदिर, यमुना घाटों और कैलाश मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने परिक्रमा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने और वन विभाग के समन्वय से सड़क किनारे पेड़ों की छंटाई कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी स्थान पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।यमुना

घाटों पर उन्होंने पर्याप्त बैरिकेडिंग, फिसलन वाले स्थानों पर सुरक्षा उपाय, नियमित सफाई और बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बल्केश्वर और कैलाश मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति एवं पुजारियों से बातचीत कर आवश्यकताओं की जानकारी ली। साथ ही पेयजल, मोबाइल शौचालय, कूड़ा उठान और अन्य नागरिक सुविधाओं की लगातार निगरानी के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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