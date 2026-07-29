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Agra News: घर-घर पहुंचकर संचारी रोगों से बचाव का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: नगर निगम ने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए लोहामंडी जोन के वार्ड-83 राजा मंडी में एंटी लार्वा अभियान चलाया। इस अभियान में नगर निगम और म्यूज़ फाउंडेशन की टीम ने मिलकर जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया। मुनेश मौर्य के निर्देशन में यह कार्य किया गया।

Agra News: घर-घर पहुंचकर संचारी रोगों से बचाव का दिया संदेश

Agra News: संचारी रोगों की रोकथाम और शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लगातार एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लोहामंडी जोन के वार्ड-83 राजा मंडी स्थित अहीरपाड़ा क्षेत्र में नगर निगम और म्यूज़ फाउंडेशन की संयुक्त टीम ने व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। अभियान नगर निगम के सीएसएफआई मुनेश मौर्य के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें म्यूज़ फाउंडेशन की टीम, नगर निगम के कर्मचारियों तथा फील्ड स्टाफ ने संयुक्त रूप से क्षेत्र के नालों, जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया।₹

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