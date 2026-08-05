Agra News: दिव्यांगजनों को मिलेंगी मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल
Agra News: जिले के 80 प्रतिशत या उससे अधिक अस्थिवाधित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने को
Agra News: जिले के 80 प्रतिशत या उससे अधिक अस्थिवाधित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने को 16 अगस्त को चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में पात्र दिव्यांगजनों का चयन कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चयनित संस्था एलिम्को कानपुर के माध्यम से 16 अगस्त को राजकीय मूक बधिर विद्यालय, विजय नगर कॉलोनी में सुबह 11 बजे से चिन्हांकन शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे अस्थि बाधित दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है और जिन्हें पिछले पांच वर्षों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल नहीं मिली है, वे शिविर में भाग लेकर आवेदन एवं चिन्हांकन करा सकते हैं।
शिविर में आने वाले पात्र दिव्यांगजन अपने साथ आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड), आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेकर आएं। आय सीमा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये निर्धारित है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांगजनों से निर्धारित तिथि पर समय से शिविर में पहुंचकर चिन्हांकन कराने की अपील की है, ताकि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
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