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Agra News: सोरों से हेयर सैलून संचालक लापता, परिजन चिंतित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सोरों कस्बे के हेयर सैलून संचालक शाहरुख सोमवार को लापता हो गए। सुबह दुकान खोलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचे। परिजनों ने तलाश की, मगर उनका कोई अता-पता नहीं चला। अंततः, पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Agra News: सोरों से हेयर सैलून संचालक लापता, परिजन चिंतित

Agra News: सोरों कस्बा से एक हेयर सैलून संचालक सोमवार को लापता हो गया। वह सुबह घर से दुकान खोलने की कहकर गया था, युवक के दुकान पर नहीं पहुंचने की जानकारी पर परिजन घबरा गए, काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर पीड़ित पिता ने थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सोरों कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में मोहम्मद शमीम निवासी मोहल्ला मलकाना ने बताया है कि उसका बेटा शाहरुख सोरों में कछला चुंगी पर हेयर सैलून की दुकान करता है। सोमवार की सुबह करीब सात बजे वह दुकान की चाबी लेकर घर से निकला था, दुकान पर पहुंचने के बाद वह कहीं चला गया।

दुकान पर काम करने वाले अन्य लोगों ने उसे शाहरुख के दुकान पर नहीं पहुंचने की जानकारी दी। इसके बाद परिजन दुकान पर पहुंचे, शाहरुख को कॉल कर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल फोन बंद रहा। रिश्तेदारों और परिचितों से भी फोन पर संपर्क किया, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है।

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