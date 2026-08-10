Agra News: शहर से किशोर लापता, तलाश में लगी पुलिस टीमें

Agra News: शहर में मोहल्ला जय जयराम गली सत्तार बैंड से अपने फूफा के पीछे-पीछे बाजार की ओर निकला बारह वर्षीय किशोर लापता हो गया। फूफा और उनके बेटे समेत परिवार के लोगों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला। चौबीस घंटे बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी चैक किये, जहां किशोर नजर आया है। इस मामले में फूफा के बेटे ने शहर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस भी उसकी तलाश करने में जुट गई है। मोहल्ला जय जयराम गली सत्तार बैंड निवासी गौरव माहेश्वरी ने कोतवाली पुलिस को बताया कि, उसके मामा का बेटा अंश माहेश्वरी उसके यहां ही रहता है।

शनिवार दोपहर को वह घर पर मोबाइल चला रहा था, तभी उसके फूफा (गौरव माहेश्वरी के पिता) बाजार जाने लगे। उन्होंने अंश से बाजार चलने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया और मोबाइल चलाने में लगा रहा। कुछ देर बाद पीछे से अंश भी बाजार जाने की कहकर चला गया। परिजनों ने समझा कि, वह फूफा के साथ ही बाजार गया होगा। कुछ देर बाद फूफा बाजार का काम करके लौट आए। उन्हें भी अंश के बारे में बाजार जाने की जानकारी नहीं होने के बारे में बताया। जब काफी देर तक अंश घर नहीं पहुंचा। गौरव माहेश्वरी ने बताया कि, वह तीन बजे ट्यूशन जाता था, इस पर ट्यूशन शिक्षक से फोन पर पूछा तो उन्होंने भी अंश के आने के बारे में इंकार कर दिया। इसी दौरान जानकारी करते समय पता कि, अंश के साथ ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा ने बताया कि, अंश को उसने रेलवे रोड पर देखा था। स्कूल की एक शिक्षिका ने भी बताया कि, गली झोरा बोरा के पास अंश मिला था, उसने नमस्ते भी की थी। यह सभी जानकारी गौरव ने पुलिस को बताईं। जिस पर पुलिस ने रेलवे रोड पर दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे चैक किये, जहां अंश दिखाई दिया। पुलिस ने फिलहाल गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। गौरव ने बताया कि, अंश के माता पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और अंश हमारे पास आकर रहने लगा और यहां रहकर पढ़ने करने लगा है।