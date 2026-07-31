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Agra News: बीआरसी पर लगे शिविर में 30 दिव्यांग बच्चों का हुआ परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: गुरुवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दिव्यांग बच्चों के लिए एक मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित हुआ। 30 बच्चों ने चिकित्सकीय परीक्षण कराया। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की ताकि अधिक बच्चों को लाभ मिले।

Agra News: बीआरसी पर लगे शिविर में 30 दिव्यांग बच्चों का हुआ परीक्षण

Agra News: ब्लॉक संसाधन केंद्र पर गुरुवार की दोपहर दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित हुआ। शिविर में क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित 30 बच्चों ने अपने माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ पहुंचकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया।शिविर में वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. रोहिताश यादव, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. गियास खान, सुशील कुमार पटेल, नेत्र परीक्षण अधिकारी सुशील कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली के नेत्र परीक्षण अधिकारी आकाश यादव ने बच्चों का विस्तृत परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय मूल्यांकन किया। कैंप के दौरान अभिभावकों ने पहल की सराहना की। कहा कि ऐसे शिविर दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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उन्होंने मांग की कि भविष्य में भी इस प्रकार के मेडिकल असेसमेंट कैंप नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

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