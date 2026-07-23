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Agra News: राम तेज पॉली क्लीनिक में शुरू हुई विशेष न्यूरोसाइंसेज ओपीडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल साकेत ने आगरा में राम तेज पॉली क्लिनिक में विशेष न्यूरोसाइंसेज ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। मरीज ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, मिर्गी और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के लिए विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। हर महीने के दूसरे शनिवार और चौथे शुक्रवार को प्राथमिक परामर्श दिया जाएगा।

Agra News: राम तेज पॉली क्लीनिक में शुरू हुई विशेष न्यूरोसाइंसेज ओपीडी

Agra News: राम तेज पॉली क्लिनिक में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल साकेत ने विशेष न्यूरोसाइंसेज ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभाग के वाइस चेयरमैन एवं एचओडी और न्यूरो इंटरवेंशन विभाग के यूनिट हेड डॉ. प्रो. दलजीत सिंह, न्यूरोसर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉ. सिमरनजीत सिंह ने बताया कि अब आगरा और आसपास के क्षेत्रों के मरीज ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, गिलियन-बैरे सिंड्रोम, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन, मिर्गी तथा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के लिए सुपर स्पेशियलिस्ट से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, स्लिप डिस्क (प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क), लम्बर कैनाल स्टेनोसिस, कमर दर्द और सर्वाइकल डिस्क संबंधी बीमारियों का भी आसानी से उपचार हो पाएगा।

राम तेज हॉस्पिटल के एमडी डॉ. विजय खुराना ने बताया कि न्यूरोसाइंसेज के क्षेत्र में सबसे कॉम्प्लेक्स मामलों का भी इलाज मिनिमली इनवेसिव सर्जरी के माध्यम से संभव हो गया है। हर महीने के दूसरे शनिवार एवं चौथे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक राम तेज पॉली क्लिनिक (राम तेज हॉस्पिटल) में मरीजों को प्राथमिक परामर्श प्रदान किया जाएगा।

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