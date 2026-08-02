Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: अंडर-10 आयुवर्ग में रिदान और सवि रहे अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: माथुर वैश्य इंटरनेशनल की तैराकी प्रतियोगिता बल्केश्वर के राधे मोहन क्लब में आयोजित हुई। गवर्नर अशोक कुमार गुप्ता द्वारा उद्घाटन के बाद विभिन्न आयुवर्गों में प्रतियोगिता हुई, जिसमें 100 तैराकों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें अंडर-10 से लेकर 35 प्लस आयुवर्ग के विजेताओं का नाम लिया गया।

Agra News: अंडर-10 आयुवर्ग में रिदान और सवि रहे अव्वल

Agra News: माथुर वैश्य इंटरनेशनल की तैराकी प्रतियोगिता रविवार को बल्केश्वर स्थित राधे मोहन क्लब में हुई। उद्घाटन गवर्नर अशोक कुमार गुप्ता और पूर्व गवर्नर राकेश कुमार गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। प्रतियोगिता अंडर-10, 14, 18 सहित 18 वर्ष व 35 वर्ष प्लस आयुवर्ग में हुई। 100 तैराकों ने पदक जीतने के लिए पूल में दमखम दिखाया। अंडर-10 आयुवर्ग में 25 मीटर फ्रीस्टाइल में रिदान प्रथम, अर्नव गुप्ता द्वितीय, वरदान गुप्ता तृतीय, बालिका वर्ग में सवि गुप्ता प्रथम, नेहल गुप्ता द्वितीय, पृषा गुप्ता तृतीय रहीं। 18 प्लस बालक वर्ग 25 मीटर फ्रीस्टाइल में अर्णव गुप्ता प्रथम, अर्णव कौशल द्वितीय, कार्तिक गुप्ता तृतीय, बालिका वर्ग में यशी गुप्ता प्रथम, पलक गुप्ता द्वितीय रहीं।

ये भी पढ़ें:माधव ज्ञान में क्षेत्रीय खेलकूद का समापन

35 प्लस बालक वर्ग 25 मीटर फ्रीस्टाइल में अंशुल कौशल प्रथम, लोकेश गुप्ता द्वितीय, वैशांत गुप्ता तृतीय, बालिका वर्ग में डॉ. अनुपम गुप्ता प्रथम, अनुषी गुप्ता द्वितीय, भारती गुप्ता तृतीय रहीं। विजेता तैराकों को पीएन गुप्ता, नीरा गुप्ता, संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता ने पुरस्कृत किया। राधे मोहन गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकिशोर गुप्ता, विनोद गुप्ता, श्रुति गुप्ता, अंजली गुप्ता, निशा गुप्ता मौजूद रहे। निर्णायक कुमकुम गुप्ता, मनीष कुमार, अमर अवस्थी, आशीष कुशवाहा, रामकृष्ण, मोहम्मद यामीन, अनुराग धनगर, अथर्वी गुप्ता थे। संचालन राजेश गुप्ता ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Local

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।