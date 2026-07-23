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Agra News: माथुर वैश्य इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता 2 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: माथुर वैश्य इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता 2 अगस्त को सुबह 9 बजे राधे मोहन क्लब सिटी कॉन्वेंट स्कूल बल्केश्वर में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में अंडर 10, 12, 18, 18 प्लस और 35 प्लस वर्ग के तैराक भाग लेंगे। इसमें बालक/बालिका, पुरुष/महिला शामिल होंगे, और विभिन्न स्विमिंग श्रेणियाँ होंगी।

Agra News: माथुर वैश्य इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता 2 अगस्त को

Agra News: माथुर वैश्य इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 2 अगस्त की सुबह 9 बजे राधे मोहन क्लब सिटी कॉन्वेंट स्कूल बल्केश्वर में किया जाएगा। सचिव राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता पांच वर्गों में आयोजित की जायेगी। प्रतियोगिता में अंडर 10, अंडर 12, अंडर 18, 18 प्लस एवं 35 प्लस वर्ग के तैराक हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बालक/ बालिका व पुरुष/ महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकती हैं। प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल, बैकस्ट्रोक एवं ब्रेस्ट स्ट्रोक की प्रतिस्पर्धाएं होगी। प्रतियोगिता में माथुर वैश्य समाज के खिलाड़ी ही प्रतिभाग करेंगे। सभी खिलाड़ियों को फार्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए खिलाड़ी मोबाइल नंबर 7500819608 पर संपर्क कर सकते हैं।

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