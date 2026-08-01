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Agra News: स्कूलों की फीस को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कासगंज में स्थानीय लोगों ने निजी स्कूलों की महंगी फीस और मनमानी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समाज सेवी हरवीर सिंह भारती सहित कई लोगों ने अभिभावकों की समस्याएँ बताते हुए शासन के नियमों का पालन करने की मांग की। शिक्षा सत्र की शुरूआत पर महंगी किताबों और फीस के खिलाफ यह आंदोलन किया गया।

Agra News: स्कूलों की फीस को लेकर सौंपा ज्ञापन

Agra News: जनपद में निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कई स्थानीय लोगों ने कासगंज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को समाज सेवी हरवीर सिंह भारती व अन्य लोग तहसील पहुंचे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मंहगी फीस व मनमानी से लोग परेशान हैं। शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर महंगी पुस्तकों व फीस को लेकर आंदोलन किया गया। शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से शील प्रिय विद्यार्थी, सोनू भंडारी, सुखवीर सिंह यादव,अरविन्द माथुर, विकाश पाठक, संकल्प पचौरी, अनुपम वार्ष्णेय, रोहतास यादव, शैलेन्द्र यादव महेन्दर सिंह राजपूत, निर्भय यादव, संदीप कुमार आदि हैं।

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