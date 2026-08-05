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Agra News: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज बना ओवरऑल विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: जीजीआईसी, शाहगंज में आयोजित जनपदीय बालिका शतरंज प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज ने ओवरऑल विजेता का खिताब जीता। अंडर-14, 17 और 19 आयुवर्ग में भी यह कॉलेज विजेता रहा। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

Agra News: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज बना ओवरऑल विजेता

Agra News: जनपदीय बालिका शतरंज प्रतियोगिता जीजीआईसी, शाहगंज में बुधवार को हुई। प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज ओवरऑल विजेता बना। सुबह प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य किरण लता व मंडलीय क्रीड़ा सचिव अनिल कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। अंडर-14 आयुवर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज विजेता, राजकीय बालिका हाईस्कूल बल्हेरा उपविजेता एवं रामचंद्र सर्राफ गर्ल्स इंटर कॉलेज और रामस्वरूप सिंघल गर्ल्स इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-17 आयुवर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज विजेता, राजकीय हाईस्कूल बल्हेरा उपविजेता और रामस्वरूप सिंघल गर्ल्स इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। अंडर-19 आयुवर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज विजेता, रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज उपविजेता और वीरांगना अवंतीबाई राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कलाल खेरिया तीसरे स्थान पर रहा।

विजेता टीमों को प्रधानाचार्य किरनलता, जनपदीय क्रीड़ा सचिव डॉ.रीनेश मित्तल, आरपी सिंह ने पुरस्कृत किया। संचालन क्रीड़ा अध्यापिका उपमा देवी ने किया। इस अवसर पर पंकज, कुमार, शाहतोष गौतम, रीता यादव, उषा सिंह, विनीता शर्मा, बबीता अग्रवाल, अन्नपूर्णा, प्रज्ञा राय, पूनम, मीनू, अंजना, शीला कुमारी, सुजाता, नमिता, दामिनी, रिजवाना, नीलम, रमा शर्मा आदि उपस्थित थे। निर्णायक आरपी सिंह और उदय शर्मा थे।

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