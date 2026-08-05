Agra News: लांयस क्लब गोल्ड की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन

Agra News: लायंस क्लब कासगंज गोल्ड की मासिक बैठक नदरई गेट स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। नई कार्यकारिणी में अजय अग्रवाल को अध्यक्ष और दिनेश गर्ग को सचिव बनाया गया है। बुधवार को बैठक का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ हुआ। पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंघल ने वर्ष 2025-26 में क्लब द्वारा किए गए विभिन्न समाजसेवी कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। क्लब के कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर माहेश्वरी ने आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। पूर्व सचिव पंकज अग्रवाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजकों को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष अजय अग्रवाल, सचिव दिनेश गर्ग, कोषाध्यक्ष रिंकू अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव गोपाल मराठा का का सम्मान किया गया।