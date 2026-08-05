Agra News: लांयस क्लब गोल्ड की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन
Agra News: लायंस क्लब कासगंज गोल्ड की मासिक बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। अजय अग्रवाल को अध्यक्ष और दिनेश गर्ग को सचिव बनाया गया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष ने पिछले कार्यों का विवरण दिया और आगामी सेवापरियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। वृक्षारोपण अभियान और स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा।
Agra News: लायंस क्लब कासगंज गोल्ड की मासिक बैठक नदरई गेट स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। नई कार्यकारिणी में अजय अग्रवाल को अध्यक्ष और दिनेश गर्ग को सचिव बनाया गया है। बुधवार को बैठक का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ हुआ। पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंघल ने वर्ष 2025-26 में क्लब द्वारा किए गए विभिन्न समाजसेवी कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। क्लब के कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर माहेश्वरी ने आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। पूर्व सचिव पंकज अग्रवाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजकों को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष अजय अग्रवाल, सचिव दिनेश गर्ग, कोषाध्यक्ष रिंकू अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव गोपाल मराठा का का सम्मान किया गया।
पूर्व अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने आगामी सेवा परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। सचिव दिनेश गर्ग ने बताया कि क्लब द्वारा 9 अगस्त को वृक्षारोपण अभियान तथा 15 अगस्त को नगर के विभिन्न विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया जाएगा। बैठक का संचालन वरिष्ठ सदस्य अखिलेश अग्रवाल सर्राफ ने किया। अनिल अग्रवाल, चंद्रशेखर माहेश्वरी, रिंकू अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, सौरभ सिंघल, अंकिश अग्रवाल, गोपाल मराठा, नितिन अग्रवाल, दिनेश गर्ग, विकास अग्रवाल, शैलेश गर्ग, सीता राम अग्रवाल, संभव जैन, मनीष अग्रवाल, तनु अग्रवाल, गौरव अग्रवाल ,मयंक बिड़ला, पीयूष गर्ग सहित क्लब के सदस्य उपस्थित रहे।
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