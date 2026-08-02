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Agra News: लॉयंस क्लब फ्लेमिंगो ने चलाया पौधरोपण अभियान, 21 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: लायंस क्लब फ्लेमिंगो ने रविवार को रामबाग के हेरिटेज गार्डन में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान आयोजित किया। इस दौरान 21 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। माली को पौधों की देखभाल के लिए राशन सामग्री भी भेंट की गई। मुख्य अतिथि आरएन वर्मा ने पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का नैतिक दायित्व बताया।

Agra News: लॉयंस क्लब फ्लेमिंगो ने चलाया पौधरोपण अभियान, 21 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए

Agra News: पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से लायंस क्लब फ्लेमिंगो द्वारा रविवार को रामबाग स्थित हेरिटेज गार्डन में पौधरोपण अभियान आयोजित किया गया। अभियान के अंतर्गत 21 फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने को उनकी देखरेख करने वाले माली को राशन सामग्री भी भेंट की गई। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आरएन वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं हरित वातावरण प्रदान किया जा सकता है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321सी2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आरएन वर्मा तथा प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय भार्गव रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव तोमर, निधि तोमर, अल्पना भार्गव, रीजनल चेयरपर्सन ऋतु गोयल एवं लायंस क्लब संगिनी की पूर्व अध्यक्ष सोनालिका अग्रवाल मेघा कंसल, स्तुति जैन, मान्या चतुर्वेदी, दीपा अग्रवाल, रितिका अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं।

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