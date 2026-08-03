Agra News: लीडर्स आगरा ने गुरुद्वारा गुरु का ताल पर किया पौधारोपण
Agra News: लीडर्स आगरा ने गुरु के ताल परिसर में 'एक पौधा मां के नाम' कार्यक्रम आयोजित किया। इस मुहिम के तहत सदस्यों ने अपनी माताओं को याद कर पौधे लगाए। मुख्य अतिथि भाजपा अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने पर्यावरण संतुलन के लिए पौधरोपण के महत्व पर जोर दिया। यह संगठन आने वाले समय में शहर के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगा।
Agra News: लीडर्स आगरा द्वारा आज पवित्र गुरुद्वारा गुरु के ताल परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने 'एक पौधा मां के नाम' मुहिम के तहत अपनी माताओं को याद करते हुए पौधे रोपे और उनके दीर्घायु जीवन व अखंड आशीर्वाद की कामना की। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए लीडर्स आगरा परिवार के सदस्यों ने परिसर में मुख्य रूप से अशोक के पौधे लगाए। सदस्यों ने संदेश दिया कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे पहली आवश्यकता है, और यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की।
उन्होंने कहा, वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना और पौधरोपण करना बेहद अनिवार्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का मूल उद्देश्य भी यही है कि हर व्यक्ति अपनी मां के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करते हुए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल करे। डॉ.पार्थ सारथी शर्मा ने कहा जैसे हम मां की दीर्घायु की कामना कर, पौधे की भी लंबी उम्र की कामना करें। डॉ.पार्थ सारथी शर्मा, सुनील जैन, सरदार विनोद सिंह, पार्षद शरद चौहान, मंडल अध्यक्ष राहुल जैन, स्वीटी चौहान, सुनील बग्गा, अपूर्वा सिंह जादौन, अंजलि गुप्ता, सुमित अग्रवाल, टीएन सिंह चौहान, रोबिन जैन, हरीकांत शर्मा, संजय कुमार एडवोकेट, राजदीप ग्रोवर, राहुल जैन, अवधेश उपाध्याय, पूजा भौमिक, हिमांशु मिश्रा, मनोज शर्मा, कौशल वशिष्ठ उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक संजय कुमार एडवोकेट और रोबिन जैन कहा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शहर के अन्य हिस्सों मे भी होगा, जहां पौधरोपण किया जाएगा।
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