Agra News: सेवा के संकल्प साथ रोटरी क्लब एलीट्स ने बनाई योजना
Agra News: रोटरी क्लब ऑफ कासगंज एलीट्स का 5वां अधिष्ठापन समारोह आयोजित हुआ। इसमें नए अध्यक्ष प्रदीप साहू, सचिव नितेश काबरा और कोषाध्यक्ष सचिन राठी को पदभार सौंपा गया। उत्पादन के दौरान, पूर्व सचिव अंकित वार्ष्णेय ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। अध्यक्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में कार्य करने का वचन दिया।
Agra News: रोटरी क्लब ऑफ कासगंज एलीट्स का 5वां अधिष्ठापन समारोह शहर के सोरों रोड पर स्थित एक पैलेस में हुआ। समारोह के शुभारंभ पर वर्ष 2026-27 के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप साहू, सचिव नितेश काबरा, कोषाध्यक्ष सचिन राठी को पदभार ग्रहण कराया गया। अधिष्ठापन समारोह में मुख्य अतिथ के रूप में नीरव निमेष अग्रवाल, राजन विद्यार्थी, आशुतोष व मोहन गुप्ता मौजूद थे। रोटरी क्लब के अधिष्ठापन समारोह में क्लब के निवर्तमान सचिव अंकित वार्ष्णेय ने गत सत्र की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप साहू एवं सचिव नितेश काबरा को पद भार ग्रहण कराया गया। इंस्टॉलेशन चेयरमैन रोटेरियन बबलू विजय ने कॉलर एक्सचेंज की रस्म पूरी कराई।
नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप साहू ने कहा कि रोटरी वर्ष 2026-27 में क्लब द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं समाजसेव के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। संचालन रिषभ अग्रवाल ने किया। समारोह में क्लब के सदस्य रोहित कुमार, नितिन माहेश्वरी, मोहित गुप्ता, वरुण पाठक, अरविंद शर्मा, सीए मुकेश वाष्र्णेय, प्रेरित अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, महावीर मौर्य, मयंक माहेश्वरी, सुमित वार्षणेय, नवीन सक्सेना, गोपाल मराठा, अस्तित्व, ज्ञान प्रकाश वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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