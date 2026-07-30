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Agra News: जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल : छात्र परिषद को दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद बंसल और प्रधानाचार्य एवलिन निक्सन ने की। छात्र नेताओं को ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। ब्लू (गांधी) हाउस को शैक्षणिक सत्र 2025-26 की हाउस ट्रॉफी में विजेता घोषित किया गया।

Agra News: जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल : छात्र परिषद को दिलाई शपथ

Agra News: जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल, शमसाबाद रोड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन विनोद बंसल, एडमिनिस्ट्रेटर विशाल बंसल, मोहित बंसल, प्रधानाचार्य एवलिन निक्सन, अमरजीत मिश्रा व उमा अग्रवाल ने किया। पीटीआई ऋषि मलिक ने छात्र नेताओं को निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई। चेयरमैन विनोद बंसल और प्रधानाचार्य एवलिन निक्सन ने विद्यार्थियों को प्रेरणा दी। इस दौरान शैक्षणिक सत्र 2025-26 की हाउस ट्रॉफी विजेता ब्लू (गांधी) हाउस को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

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