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Agra News: नेत्रदान से दो लोगों को मिलेगी नई रोशनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कमला नगर की 70 वर्षीय रविंद्र कौर के निधन के बाद उनके परिजनों ने नेत्रदान करके समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण पेश किया। चिकित्सकों की टीम ने उनकी आंखों से दो दृष्टिबाधित लोगों को उजाला दिया। बजाजा कमेटी ने सभी से मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की अपील की है।

Agra News: नेत्रदान से दो लोगों को मिलेगी नई रोशनी

Agra News: कमला नगर निवासी 70 वर्षीय रविंद्र कौर के निधन के बाद परिजनों ने उनका नेत्रदान कर समाज के सामने प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया। परिजनों की सूचना पर एसएन मेडिकल कॉलेज की आई बैंक प्रभारी डॉ. शेफाली मजूमदार के निर्देशन में ग्रीफ काउंसलर दीपक शर्मा और उनकी टीम ने बजाजा कमेटी के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई। उनके नेत्रों से दो दृष्टिबाधित लोगों को रोशनी मिल सकेगी। बजाजा कमेटी ने लोगों से मृत्यु के बाद नेत्रदान का संकल्प लेने की अपील की।

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