Agra News: होडलपुर पर कांवड़ के दुकानदारों से अवैध वसूली का आरोप
Agra News: तीर्थ नगरी में चल रहे कांवड़ मेला के दौरान होडलपुर पर दुकानदारों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें वर्ष में पहली बार दुकान के किराए के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कलक्ट्रेट में डीएम को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें मामले की जांच करने की मांग की गई है।
Agra News: तीर्थ नगरी में चल रहे कांवड़ मेला में होडलपुर पर सड़क किनारे दुकानदारों ने दुकान के किराए के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। दुकानदारों ने इस संबंध में कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को शिकायत पत्र भी दिया है। बुधवार को गांव होडलपुर के रहने वाले सुभाष पुजारी व सौदान शिकायती पत्र लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि श्रावण माह के कांवड़ मेला में गांव के ही लोगों ने लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे ग्राम समाज की भूमि पर कांवड़ सामग्री बेचने की दुकानें लगाई हैं। होडलपुर पर दुकान लगाने का विगत वर्षों में दुकानदारों से कोई किराया नहीं लिया गया है।
इस वर्ष कांवड़ मेला के नाम पर कुछ लोग दुकान के किराए के नाम पर धनराशि की मांग कर रहे हैं। दुकानदार जब किराया नहीं देते हैं तो उन पर किराए के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दुकानदार इन्हीं दुकानों से होने वाली आमदनी से परिवार का पालन पोषण करते हैं। दुकानदारों के हितों को द्रष्टिग रखते हुए इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए। शिकायती पत्र देने वालों में राहुल, अवनेश, सतेंद्र सिंह, महेश, चरन सिंह, बादाम सिंह, सुनील आदि हैं।
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