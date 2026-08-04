Agra News: बारिश से राहत भी, सड़कों जलभराव व गदंगी से बढ़ीं दिक्कतें
Agra News: जनपदभर में हुई तेज बारिश ने लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत दी। हालांकि, बारिश के बाद जलभराव और गंदगी ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। सोरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिल्ट को हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। बारिश के बाद कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बनी रही।
Agra News: जनपदभर में हुई तेज बारिश से एक ओर जहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव व गदंगी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। सोरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर जमी शिल्ट को प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाया है। जिससे कांवड़ियों को दिक्कतें कांवड़ भरकर पैदल जाते समय सुविधा हो। मंगलवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाए और तेज बारिश ने दस्तक दे दी। बारिश के बाद शहर व कस्बों के निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनीं। शहर के सोरों गेट, जिला न्यायालय परिसर के बाहर हाईवे व मामों गांव पर वाहन चालक जलभराव के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हुए। तीर्थ नगरी सोरों में कोतवाली से लेकर कसेरट वाली गली और मोहल्ला चक्रतीर्थ तक सड़क तेज बारिश का पानी बहता नजर आया। बारिश का पानी बहने की वजह से नालियों की गंदगी सड़कों पर बहने लगी। बारिश ने लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत दिलाई है। मंगलवार की शाम तक आमसान में काले बादल छाए रहे और रूक-रूक कर बूंदाबांदी होती रही है。
कांवड़ यात्रा मार्ग पर एसडीएम ने हटवाई शिल्ट
जनपद में हुई बारिश के सोरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर वराह मूर्ति तिराहा से लेकर होडलपुर गांव तक हाईवे पर शिल्ट जमा हो गई। एसडीएम एसएन त्रिपाठी को जब इसकी सूचना मिली तो वह राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम ने नगर पालिका के सफाई कर्मियों को मौके पर बुलाकर कांवड़ यात्रा से जेसीबी के द्वारा शिल्ट हटवाई है। इससे सोरों के लहरा गंगा घाट से कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से अपने गृह क्षेत्रों की ओर जाएं। नगर पालिका के कर्मियों ने अभियान चलाकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर सफाई कार्य कराया। एसडीएम ने बताया बारिश की वजह से सड़क पर मिट्टी जमा हो गई थी। सफाई कर्मियों से सफाई कार्य कराकर मिट्टी व शिल्ट हटा दी गई है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।