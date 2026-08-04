Agra News: बारिश से राहत भी, सड़कों जलभराव व गदंगी से बढ़ीं दिक्कतें

Agra News: जनपदभर में हुई तेज बारिश से एक ओर जहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव व गदंगी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। सोरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर जमी शिल्ट को प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाया है। जिससे कांवड़ियों को दिक्कतें कांवड़ भरकर पैदल जाते समय सुविधा हो। मंगलवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाए और तेज बारिश ने दस्तक दे दी। बारिश के बाद शहर व कस्बों के निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनीं। शहर के सोरों गेट, जिला न्यायालय परिसर के बाहर हाईवे व मामों गांव पर वाहन चालक जलभराव के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हुए। तीर्थ नगरी सोरों में कोतवाली से लेकर कसेरट वाली गली और मोहल्ला चक्रतीर्थ तक सड़क तेज बारिश का पानी बहता नजर आया। बारिश का पानी बहने की वजह से नालियों की गंदगी सड़कों पर बहने लगी। बारिश ने लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत दिलाई है। मंगलवार की शाम तक आमसान में काले बादल छाए रहे और रूक-रूक कर बूंदाबांदी होती रही है.