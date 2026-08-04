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Agra News: बारिश से राहत भी, सड़कों जलभराव व गदंगी से बढ़ीं दिक्कतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: जनपदभर में हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जलभराव और गंदगी ने परेशानियाँ खड़ी की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रशासन ने शिल्ट हटवाई ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो। बारिश के बाद निचले क्षेत्रों में जलभराव बना रहा और शहर के कई क्षेत्रों में पानी बहता दिखा।

Agra News: बारिश से राहत भी, सड़कों जलभराव व गदंगी से बढ़ीं दिक्कतें

Agra News: जनपदभर में हुई तेज बारिश से एक ओर जहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव व गदंगी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। सोरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर जमी शिल्ट को प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाया है। जिससे कांवड़ियों को दिक्कतें कांवड़ भरकर पैदल जाते समय सुविधा हो। मंगलवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाए और तेज बारिश ने दस्तक दे दी। बारिश के बाद शहर व कस्बों के निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनीं। शहर के सोरों गेट, जिला न्यायालय परिसर के बाहर हाईवे व मामों गांव पर वाहन चालक जलभराव के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हुए। तीर्थ नगरी सोरों में कोतवाली से लेकर कसेरट वाली गली और मोहल्ला चक्रतीर्थ तक सड़क तेज बारिश का पानी बहता नजर आया। बारिश का पानी बहने की वजह से नालियों की गंदगी सड़कों पर बहने लगी। बारिश ने लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत दिलाई है। मंगलवार की शाम तक आमसान में काले बादल छाए रहे और रूक-रूक कर बूंदाबांदी होती रही है.

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कांवड़ यात्रा मार्ग पर एसडीएम ने हटवाई शिल्ट

जनपद में हुई बारिश के सोरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर वराह मूर्ति तिराहा से लेकर होडलपुर गांव तक हाईवे पर शिल्ट जमा हो गई। एसडीएम एसएन त्रिपाठी को जब इसकी सूचना मिली तो वह राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम ने नगर पालिका के सफाई कर्मियों को मौके पर बुलाकर कांवड़ यात्रा से जेसीबी के द्वारा शिल्ट हटवाई है। इससे सोरों के लहरा गंगा घाट से कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से अपने गृह क्षेत्रों की ओर जाएं। नगर पालिका के कर्मियों ने अभियान चलाकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर सफाई कार्य कराया। एसडीएम ने बताया बारिश की वजह से सड़क पर मिट्टी जमा हो गई थी। सफाई कर्मियों से सफाई कार्य कराकर मिट्टी व शिल्ट हटा दी गई है.

सामान्य प्रश्न

क्यों बारिश से जलभराव हुआ?
बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव व गदंगी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं।
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