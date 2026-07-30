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Agra News: पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोपित को मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: टूंडला जिला फिरोजाबाद के हर्ष शर्मा को पुलिस कर्मी से अभद्रता करने के आरोप में राहत मिली है। अपर जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। पुलिस मामले में अहम साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। वादी हेड कांस्टेबल ने कहा कि घटना 18 सितंबर, 2024 को हुई थी।

Agra News: पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोपित को मिली राहत

Agra News: पुलिस कर्मी से अभद्रता कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपित हर्ष शर्मा निवासी टूंडला जिला फिरोजाबाद को राहत मिल गई है। अपर जिला जज राज मंगल सिंह यादव ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। मामले में पुलिस अहम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। वादी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने थाना एत्मादपुर में तहरीर देकर बताया था कि घटना 18 सितंबर 24 की रात की है। वह अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। आरोपित के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर ने तर्क दिए कि उसे झूठा फंसाया गया है। मेडिकल में पुलिसकर्मी के चोट का हवाला नहीं है।

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