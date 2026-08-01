Agra News: छात्रों ने शिक्षकों के लिए आयोजित किए रोचक खेल
Agra News: शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ फार्मेसी में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन वाइस चांसलर प्रो. परमानंद के संरक्षण में हुआ, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर विभिन्न खेलों का आयोजन किया। इस उत्सव ने परिसर का माहौल आनंदमय और जीवंत बना दिया।
Agra News: शारदा स्कूल ऑफ फार्मेसी, शारदा यूनिवर्सिटी में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) परमानंद के संरक्षण तथा शारदा स्कूल ऑफ फार्मेसी के डीन प्रो. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कल्चरल कमेटी ने किया। इसमें फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शिक्षकों के लिए कई रोचक खेल आयोजित किए। फैकल्टी सदस्यों ने भी पूरे उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिससे परिसर का माहौल आनंदमय और जीवंत हो गया। विद्यार्थियों ने खेलों के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी भी निभाई।
गुंजन शर्मा ने बी.फार्मा के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्यक्रम का सफल समन्वय किया। गुरु पूर्णिमा का यह उत्सव हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
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