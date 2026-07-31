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Agra News: आक्सीजन पार्क में लगेगा ओपन जिम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: नगर निगम के वार्ड 47 के सेक्टर 9 ऑक्सीजन पार्क में ओपन जिम का भूमि पूजन हुआ। पार्षद निरंजन सिंह कैम की कोशिशों से यह जिम लगाया जा रहा है, जो कि निवासियों की लंबे समय से मांग थी। भूमि पूजन कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

Agra News: आक्सीजन पार्क में लगेगा ओपन जिम

Agra News: नगर निगम के वार्ड 47 के सेक्टर 9 ऑक्सीजन पार्क में शुक्रवार को ओपन जिम का भूमि पूजन हुआ। आवास विकास पूर्वी के वार्ड 47 के पार्षद निरंजन सिंह कैम के प्रयासों से जिम लगाया जा रहा है। कालोनी के लोग काफी दिनों से ओपन जिम की मांग कर रहे थे। विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता ओम प्रकाश, मनोज बघेल, मनोज शर्मा, सुधीर शर्मा, पूर्व पार्षद श्यामवीर सिंह, सुधीर गोयल, मुकेश पाराशर आदि मौजूद रहे।

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