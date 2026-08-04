Agra News: तीर्थ नगरी में शिव भक्तों ने निकाली सोमेश्वर महादेव की राज सी सवारी

Agra News: तीर्थ नगरी सोरों में श्रावण माह के पहले सोमवार को शिव वरादान भक्ति समिति के द्वारा सोमेश्वर महादेव की राज सी सवारी निकाली गई। भगवान शिव के भक्तों ने राज सी सवारी का जगह-जगह पुष्पवर्षा व पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। सोमवार की शाम हरिपदी गंगा किनारे स्थित सोमेश्वर मंदिर से भगवान सोमेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी विधि-विधान के साथ शुभारंभ हुआ। शिव भक्त सोमेश्वर महादेव को पालकी में बैठाकर हरिपदी गंगा की परिक्रमा कराने के लिए निकले। हरि से हर के मिलन के दौरान वराह मंदिर पर सेवायत नरेश त्रिगुणायत व भक्तों के द्वारा पालकी का पुष्पवर्षा कर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत हुआ।

वराह मंदिर में भगवान वराह व मां गंगा की की मूर्ति के सामने भव्य आरती भी उतारी गई। शोभायात्रा हरिपदी किनारे होती हुई परिक्रमा मार्ग, मोहल्ला बदरिया होती हुई चंदन चौक, रामसिंहपुरा, कछला गेट, कटरा बाजार, बड़ा बाजार व नगर के प्रमुख बाजारों में होती हुई सोमेश्वर मंदिर पर पहुंची।शाम के समय शोभायात्रा के समापन पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। शोभायात्रा में उज्जैन से आए डमरू वादकों की मनमोहक प्रस्तुति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। विष्णु लालो पुजारी सहित मंदिर के सेवकों ने भी शाही सवारी की अगवानी की। वराह भगवान और सोमेश्वर महादेव के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मौजूद थे। शोभायात्रा में प्रमुख रूप से सेवायत लाल गोस्वामी, रोहित तिवारी मानू, यश दुबे, कान्हा तिवारी, संजय कुमार, जोगिंदर कुमार, जितेन्द्र, माधव पाठक, अनिरुद्ध, चंदन, सरस दुबे, रजत कुमार, अमन, डा. कमल नयन चौधरी, मुकेश निर्भय, दयाशंकर तिवारी, राधाकृष्ण तिवारी, शिवम स्वामी, आकाश उपाध्याय, सुमित दुबे, सुमित दीक्षित, सक्षम द्विवेदी, सौरभ चौधरी, वंश, सूर्यकांत, बंशीधर द्विवेदी, आकाश तिवारी, सुमित तिवारी, मंगल बंगरिया, दीपक निर्भय, राहुल निर्भय, अक्षय कुमार चौधरी, सतीश भारद्वाज, हेमंत त्रिगुणायत, विकास श्रोतीय, शंभू शंकर गोस्वामी, भरत तिवारी आदि लोग मौजूद रहे।