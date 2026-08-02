Agra News: महाकाल की नगरी सा सजा यमुना तट
Agra News: यमुना तट के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा की जिसमें भगवान शिव और श्रीराम के जयकारे गूंजे। यात्रा में आकर्षक झांकियां शामिल रहीं और यज्ञाचार्य द्वारा सायं श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया गया।
Agra News: यमुना तट स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर, बूढ़ी का नगला, दयालबाग में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ नौ दिवसीय सावन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मंदिर में भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन, रुद्राभिषेक एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसके उपरांत लाल परिधान धारण किए सिर पर कलश लेकर महिलाओं ने भक्ति एवं श्रद्धा के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं प्रभु श्रीराम के जयघोष लगाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा की अगुवाई प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आकर्षक सवारी ने की। इसके साथ राम दरबार, राधा-कृष्ण (युगल बिहारी जी) तथा नंदी पर विराजमान भगवान शिव एवं माता गौरा-पार्वती की मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं।
यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा तोप के माध्यम से पुष्पवर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यज्ञाचार्य पंडित सुनील शास्त्री ने बताया कि सावन महोत्सव के अंतर्गत रोज प्रातः श्री महारुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन तथा अपराह्न में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया। इस अवसर पर सुनील शर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष सरिता तिवारी, बूट्टी तिवारी, नीलू पांडेय, करुणा तिवारी, ममता, मंजुला, हेमलता राजपूत, शुभी द्विवेदी, यामिनी शुक्ला, सुमन शुक्ला, आशा मिश्रा, प्रियंका अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं।
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