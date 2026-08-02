Agra News: महाकाल की नगरी सा सजा यमुना तट

Agra News: यमुना तट स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर, बूढ़ी का नगला, दयालबाग में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ नौ दिवसीय सावन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मंदिर में भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन, रुद्राभिषेक एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसके उपरांत लाल परिधान धारण किए सिर पर कलश लेकर महिलाओं ने भक्ति एवं श्रद्धा के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं प्रभु श्रीराम के जयघोष लगाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा की अगुवाई प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आकर्षक सवारी ने की। इसके साथ राम दरबार, राधा-कृष्ण (युगल बिहारी जी) तथा नंदी पर विराजमान भगवान शिव एवं माता गौरा-पार्वती की मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं।