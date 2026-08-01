Agra News: राज्यपाल के संभावित रूट को लेकर दिनभर सक्रिय रहे अधिकारी
Agra News: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने भ्रमण मार्ग पर स्थिति का जायजा लिया और साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने का आदेश दिया गया है।
Agra News: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के रविवार को प्रस्तावित आगमन को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। राज्यपाल के संभावित भ्रमण मार्ग पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने संभावित रूट पर टाटानगर गेट, पृथ्वीनाथ फाटक, शंकरगढ़ पुलिया, रामनगर पुलिया, बोदला, कारगिल, सिकंदरा आरओबी, एनएच-19, गुरुद्वारा, आईएसबीटी, ट्रांसपोर्ट नगर, खंदारी चौराहा, खंदारी अंडरपास, विजय नगर, सुल्तानगंज, भगवान टॉकीज, दीवानी, सेंट जॉन्स, गोपाल कुंज और सूरसदन सहित अन्य प्रमुख स्थानों का जायजा लिया।
जहां भी सड़क, सफाई या अन्य व्यवस्थाओं में कमी मिली, वहां संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि राज्यपाल के आगमन को देखते हुए भ्रमण मार्ग पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। सड़कें दुरुस्त हों, नालियों की सफाई पूरी हो, स्ट्रीट लाइटें सुचारु रूप से जलें और अतिक्रमण पूरी तरह हटाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की टीमें पूरे संभावित रूट पर विशेष सफाई अभियान चला रही हैं। डिवाइडरों की रंगाई-पुताई, झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अवैध होर्डिंग हटाने का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है।
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