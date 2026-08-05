Agra News: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज बना ओवरऑल विजेता

Agra News: जनपदीय बालिका शतरंज प्रतियोगिता जीजीआईसी, शाहगंज में बुधवार को हुई। प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज ओवरऑल विजेता बना। सुबह प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य किरण लता व मंडलीय क्रीड़ा सचिव अनिल कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। अंडर-14 आयुवर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज विजेता, राजकीय बालिका हाईस्कूल बल्हेरा उपविजेता एवं रामचंद्र सर्राफ गर्ल्स इंटर कॉलेज और रामस्वरूप सिंघल गर्ल्स इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-17 आयुवर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज विजेता, राजकीय हाईस्कूल बल्हेरा उपविजेता और रामस्वरूप सिंघल गर्ल्स इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। अंडर-19 आयुवर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज विजेता, रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज उपविजेता और वीरांगना अवंतीबाई राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कलाल खेरिया तीसरे स्थान पर रहा।