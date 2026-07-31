Agra News: पद बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी होती है बड़ी

Agra News: गायत्री पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम में सत्र 2026-27 के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 44 सदस्यीय स्टूडेंट काउंसिल का गठन कर छात्र-छात्राओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की फाउंडर प्रेसिडेंट राधारानी शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रद्युम्न चतुर्वेदी, उप प्रधानाचार्य रिंकू जैन और प्रभारी गुंजन शर्मा ने किया। समारोह में नवगठित कैबिनेट को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हेड ब्वॉय यश गौतम, हेड गर्ल इशिका गर्ग, वाइस हेड ब्वॉय माधव दीक्षित, वाइस हेड गर्ल सौम्या शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गयीं। इनके अलावा अनुशासन, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु हाउस के कैप्टन, स्पोर्ट्स, कल्चरल, इको क्लब, साइबर कांग्रेस और हेल्थ एंड वेलनेस सचिवों सहित अन्य पदों के लिए छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें सैश और बैज प्रदान किए गए।