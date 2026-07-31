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Agra News: ई-रिक्शा में बैठी महिला के गले से उड़ाई चेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: शहर में एक महिला चोरों का गैंग सक्रिय है, जिसने एक महिला की सोने की चेन चोरी कर ली। घटना 13 जुलाई की है, जब पीड़िता ई-रिक्शा में बाजार जा रही थीं। महिलाओं ने बच्‍ची को लात मारने का नाटक करते हुए पीड़िता से धक्का-मुक्की की और उसकी चेन तोड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Agra News: ई-रिक्शा में बैठी महिला के गले से उड़ाई चेन

Agra News: शहर में महिला चोरों का गैंग सक्रिय है। यह गैंग महिलाओं को निशाना बना रहा है। ताजा मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है। जहां ई-रिक्शा में सफर के दौरान गैंग ने साथ बैठी महिला सवारी के गले से सोने की चेन गायब कर दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामकुंज गली हमीद नगर निवासी किरन दिवाकर के मुताबिक घटना 13 जुलाई की है। दोपहर को वह सामान लेने के लिये ई-रिक्शा से बाजार जा रही थीं। तभी तीन महिलाएं और एक लड़की भी ई-रिक्शा में आकर बैठ गईं। पीड़िता का आरोप है कि महिलाएं उसके सामने ही बच्ची को लात मारने लगीं।

आपस में धक्का-मुक्की करने लगीं। पीड़िता ने इसका विरोध किया। ई-रिक्शा चालक से भी शिकायत की। महिला का आरोप है कि धक्का-मुक्की के दौरान महिलाओं ने उसके गले में पड़ी सोने की चेन तोड़ ली। काफी तलाशने पर भी महिलाओं और लड़की का सुराग नहीं मिला। थाना प्रभारी शाहगंज ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

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