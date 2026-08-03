Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: स्वास्थ्य शिविर में 130 मरीजों ने लिया लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: रोजर फाउंडेशन ने देव नगर, खंदारी में मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 130 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सहायता की। डॉक्टरों ने विभिन्न रोगों के लिए परीक्षण किया। फाउंडेशन की अध्यक्ष दलवीर कौर ने सभी का आभार व्यक्त किया और महीने के पहले रविवार को ऐसे शिविर आयोजित करने की जानकारी दी।

Agra News: स्वास्थ्य शिविर में 130 मरीजों ने लिया लाभ

Agra News: रोजर फाउंडेशन ने देव नगर, खंदारी स्थित जन औषधि केंद्र पर मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया। कुल 130 मरीजों का विभिन्न रोगों के लिए परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सेवाएं प्रदान कीं। इनमें डायबिटिक विशेषज्ञ डा. एसके कश्यप, ईएनटी डा. मयंक माहेश्वरी, हड्डी रोग के डा. एसके सिंह, दंत रोग की डा. काजोल राजपूत, नेत्र विशेषज्ञ डा. कौस्तुभ साने शामिल रहे। फाउंडेशन की अध्यक्ष दलवीर कौर ने डाक्टरों, स्टाफ, स्वयंसेवकों का आभार जताया। कॉर्पोरेट मानव संसाधन प्रमुख महेश गुप्ता ने बताया कि फाउंडेशन हर माह के पहले रविवार को इसी प्रकार शिविर लगाता है। मुकेश चाहर, स्नेहा राजपूत, नेहा रामवानी, गौरव यादव, मोंटी कश्यप, सतेंद्र, यश अग्रवाल का सहयोग रहा।

ये भी पढ़ें:कमौना में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।