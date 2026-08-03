Agra News: स्वास्थ्य शिविर में 130 मरीजों ने लिया लाभ
Agra News: रोजर फाउंडेशन ने देव नगर, खंदारी में मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 130 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सहायता की। डॉक्टरों ने विभिन्न रोगों के लिए परीक्षण किया। फाउंडेशन की अध्यक्ष दलवीर कौर ने सभी का आभार व्यक्त किया और महीने के पहले रविवार को ऐसे शिविर आयोजित करने की जानकारी दी।
Agra News: रोजर फाउंडेशन ने देव नगर, खंदारी स्थित जन औषधि केंद्र पर मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया। कुल 130 मरीजों का विभिन्न रोगों के लिए परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सेवाएं प्रदान कीं। इनमें डायबिटिक विशेषज्ञ डा. एसके कश्यप, ईएनटी डा. मयंक माहेश्वरी, हड्डी रोग के डा. एसके सिंह, दंत रोग की डा. काजोल राजपूत, नेत्र विशेषज्ञ डा. कौस्तुभ साने शामिल रहे। फाउंडेशन की अध्यक्ष दलवीर कौर ने डाक्टरों, स्टाफ, स्वयंसेवकों का आभार जताया। कॉर्पोरेट मानव संसाधन प्रमुख महेश गुप्ता ने बताया कि फाउंडेशन हर माह के पहले रविवार को इसी प्रकार शिविर लगाता है। मुकेश चाहर, स्नेहा राजपूत, नेहा रामवानी, गौरव यादव, मोंटी कश्यप, सतेंद्र, यश अग्रवाल का सहयोग रहा।
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