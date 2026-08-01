Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: गरीब बच्चों को मिलेगी नि शुल्क कोचिंग और कंप्यूटर क्लास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: वाल्मीकि महापंचायत आगरा और शिक्षा ट्रस्ट ने पीर कल्याणी में गरीब बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और कंप्यूटर क्लास की शुरुआत की। उद्घाटन उमेश कठेरिया द्वारा किया गया। यह पहल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, और भविष्य में अन्य स्थानों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा।

Agra News: गरीब बच्चों को मिलेगी नि शुल्क कोचिंग और कंप्यूटर क्लास

Agra News: वाल्मीकि महापंचायत आगरा एवं शिक्षा ट्रस्ट ने गरीब बच्चों के लिए पीर कल्याणी में नि:शुल्क कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर क्लास का शुभारंभ किया। उद्घाटन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया ने किया। महापंचायत अध्यक्ष तख्त चौधरी गौरव वाल्मीकि ने बताया कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। पहले चरण में पीर कल्याणी में यह सुविधा शुरू हुई है। दूसरे चरण में नीम दरवाजा स्थित वाल्मीकि वाटिका में भी नि:शुल्क कोचिंग और कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में समाज के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Free Coaching Agra News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।