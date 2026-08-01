Agra News: 45 के बाद कैल्शियम की अनदेखी पड़ सकती है भारी
Agra News: आगरा विकास मंच द्वारा संचालित दिव्यांग सेंटर में हड्डी रोग, जोड़ प्रत्यारोपण एवं फिजियोथेरेपी के लिए एक निशुल्क शिविर लगाया गया। शिविर में 12 मरीजों का परीक्षण किया गया और एक मरीज को घुटना प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। डॉक्टरों ने महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी के प्रति जागरूक किया।
Agra News: आगरा विकास मंच द्वारा संचालित दिव्यांग सेंटर, 117 जयपुर हाउस में शनिवार को निशुल्क हड्डी रोग, जोड़ प्रत्यारोपण एवं फिजियोथेरेपी शिविर लगाया गया। शिविर में 12 मरीजों का परीक्षण किया गया। इनमें से एक मरीज को घुटना प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया, जिसका उपचार रियायती लागत पर कराया जाएगा। अध्यक्ष राजकुमार जैन और संयोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों को हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. विभांशु जैन ने कहा कि महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी तेजी से बढ़ रही है। इससे मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों की परेशानी और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को नियमित रूप से कैल्शियम और विटामिन-डी लेने की सलाह दी। साथ ही भोजन में दूध, दही, पनीर, तिल, सोयाबीन और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने तथा रोज कुछ समय धूप लेने पर जोर दिया।फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अनिल कुशवाहा ने बताया कि वर्षा ऋतु में जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों की अकड़न बढ़ जाती है। नियमित व्यायाम, पैदल चलना और संतुलित भोजन इससे बचाव में मददगार हैं। जरूरत के अनुसार कुछ मरीजों को डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. बी.के. अग्रवाल और डॉ. सुनील शर्मा के पास परामर्श के लिए भेजा गया। शिविर के संचालन में अंशु जैन, दिव्या कुशवाहा, डॉ. रामनरेश यादव, जय रामदास, ममता जैन, कविता जैन और प्रियंका जैन ने सहयोग दिया।
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