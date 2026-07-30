Agra News: सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम का किया आयोजन

Agra News: पं.दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज मिढ़ाकुर में विद्यालय प्रबंध समिति गठन समारोह एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय में 500 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत होने के कारण शासन के प्रावधानों के अनुसार 25 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया। विद्यार्थियों ने मधुर स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में विद्यार्थियों ने मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग एवं मोबाइल एडिक्शन जैसे समसामयिक विषय पर आधारित प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति देकर उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों को जागरूकता का महत्वपूर्ण संदेश दिया। अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया तथा भरपूर सराहना प्राप्त की।

प्रधानाचार्य अनिरुद्ध यादव ने विद्यालय की उपलब्धियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि विगत तीन वर्षों में विद्यालय ने अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विद्यालय का हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहा है तथा विद्यार्थियों ने 91 प्रतिशत तक अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि खेलकूद के क्षेत्र में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। साथ ही यह भी जानकारी दी कि आगरा जनपद के राजकीय विद्यालयों में पं.दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, मिढ़ाकुर का चयन अत्याधुनिक टाटा ड्रीम हाई-टेक लैब की स्थापना हेतु किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, मानवेंद्र सिंह, श्रीकांत त्यागी, ग्राम प्रधान मनु सोलंकी, चंद्रवीर सिंह, इंद्रजीत सिंह राणा, सुखवीर सिंह, लोकेश कुमार शर्मा, विनय कुमार, शिव कुमार, रवि कुमार, सुमन कुमार गुप्ता, लता चौहान, अमित अग्रवाल, जुगेश कुमार, हर्षा राठौर, विकास गौतम, कनिष्ठ सहायक दीपक यादव, दलबीर सिंह, राहुल तथा विद्यालय का समस्त शिक्षकीय एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ उपस्थित रहा।