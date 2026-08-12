Agra News: 500 किलो आटा-मैदा सीज, खाद्य पदार्थों के चार नमूने जांच को भेजे
Agra News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद न्यायालय परिसर में संचालित राज जलपान गृह का निरीक्षण किया। कैंटीन में गंदगी और अस्वास्थ्यकर स्थिति पाई गई। चार नमूने लैब के लिए भेजे गए और 500 किलोग्राम सामग्री सीज की गई। कैंटीन को सुधार हेतु नोटिस जारी किया गया।
Agra News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मंगलवार को जनपद न्यायालय परिसर में संचालित राज जलपान गृह (कैंटीन) का औचक निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-कुलदीप सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमवीर सिंह ने कैंटीन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की और साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कैंटीन परिसर में गंदगी और अस्वास्थ्यकर स्थिति पाई गई। खुले में मसाले, आटा, मैदा समेत अन्य खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर संदेह होने पर टीम ने आटा, मैदा, दूध और रसगुल्ले के कुल चार नमूने लेकर लैब में भेज दिए।
कार्रवाई के दौरान टीम ने चार बोरी आटा सीज किया, जिनका (कुल वजन 200 किलो.), छह बोरी मैदा (वजन 300 किलोग्राम) सीज किया गया। सीज की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 16,800 रुपये है, सीज की गई। वहीं, कैंटीन में मिली गंदगी और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों को देखते हुए सुधार सूचना नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
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