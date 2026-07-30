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Agra News: दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट, फायरिंग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: एत्मादुद्दौला क्षेत्र में एक दुकान को खाली कराने को लेकर मारपीट हुई। पीड़ित मोहित राठौर ने बताया कि सचिन कुमार वर्मा ने अपनी संपत्ति पर कब्जा करने का दावा किया। आरोप है कि वर्मा और उसके साथियों ने उसे धमकाया और दुकान का शटर बंद कर दिया। एक आरोपी ने हवाई फायरिंग भी की।

Agra News: दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट, फायरिंग का आरोप

Agra News: एत्मादुद्दौला क्षेत्र में दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट को गई। आरोप है कि आरोपित ने हवाई फायरिंग कर पीड़ित को धमकाया। पुलिस ने पीड़ित मोहित राठौर निवासी पंजा मदरसा बेलनगंज की तहरीर पर पांच लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहित ने पुलिस को बताया कि वह 10 सालों से सोनी स्कूल के पास दुकान किराए पर लेकर कंप्यूटर सेंटर चला रहे है। किराया ओमेंद्र कुमार को देते हैं। आरोप है कि हाल में सचिन कुमार वर्मा ने संपति को खरीदने का दावा कर दुकान व मकान पर अधिकार जताया। दुकान खाली करने का दबाव बनाया। 28 जुलाई को सचिन वर्मा अपने साथ दिनेश निषाद, भोला, पोइया, लंगी तथा दो अज्ञात लोगों को लेकर दुकान पर पहुंचा।

आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज की, किरायेदारों को धमकाया और पड़ोस की दुकान में काम कर रहे शहनवाज के साथ मारपीट की। इसके बाद कंप्यूटर सेंटर का शटर बंद करा दिया। दोबारा दुकान के आसपास दिखने पर जान से मारने की धमकी दी। जाते समय एक आरोपी द्वारा तमंचे से हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है।

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