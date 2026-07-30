Agra News: बाइकों की आमने-सामने भिडंत में एक की मौत, एक गंभीर
Agra News: सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव के निकट बुधवार शाम दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में ले लिया, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया।
Agra News: सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र में महमूदपुर गांव के निकट बुधवार की शाम दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। दूसरा बाइक सवार दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक बुधवार की शाम महमूदपुर गांव के निकट दुर्घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही सुन्नगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक अन्य सवार इनकी बाइक में सामने से टक्कर मारकर भाग गया। दुर्घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय राजू पुत्र रामेश्वर रसूलपुर अरोरा थाना सिकंदरपुर वैश्य की मृत्यु हो गई। जबकि 18 वर्षीय रोशनी पुत्री राजवीर निवासी खरगादीपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य घायल हो गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों को भी दुर्घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजू एवं रोशनी एक ही बाइक से अपने गांव से गंजडुंडवारा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
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