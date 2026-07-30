Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: बाइकों की आमने-सामने भिडंत में एक की मौत, एक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव के निकट बुधवार शाम दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में ले लिया, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया।

Agra News: बाइकों की आमने-सामने भिडंत में एक की मौत, एक गंभीर

Agra News: सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र में महमूदपुर गांव के निकट बुधवार की शाम दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। दूसरा बाइक सवार दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक बुधवार की शाम महमूदपुर गांव के निकट दुर्घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही सुन्नगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक अन्य सवार इनकी बाइक में सामने से टक्कर मारकर भाग गया। दुर्घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय राजू पुत्र रामेश्वर रसूलपुर अरोरा थाना सिकंदरपुर वैश्य की मृत्यु हो गई। जबकि 18 वर्षीय रोशनी पुत्री राजवीर निवासी खरगादीपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य घायल हो गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों को भी दुर्घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजू एवं रोशनी एक ही बाइक से अपने गांव से गंजडुंडवारा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Accident Agra News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।