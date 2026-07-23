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Agra News: इंस्टाग्राम आईडी बनाकर युवती के आपत्तिजनक फोटो डाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सदर क्षेत्र में एक युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना कर अश्लील फोटो-वीडियो पोस्ट किया गया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि देव उर्फ छोटू ने युवती को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे परिवार मानसिक तनाव में है।

Agra News: इंस्टाग्राम आईडी बनाकर युवती के आपत्तिजनक फोटो डाले

Agra News: सदर क्षेत्र में एक युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो- वीडियो पोस्ट करने और परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर देकर पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि धौलपुर निवासी देव उर्फ छोटू उनकी बेटी को लगातार मोबाइल पर कॉल करके परेशान कर रहा है। आरोप है कि उसने बेटी के नाम से फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। जिससे उसकी छवि खराब हो रही है। बेटी अवसाद में है। परिवार का कहना है कि आरोपित ने बेटी को धमकी दी है कि वह उसे बदनाम कर देगा, उसकी शादी नहीं हो देगा।

पिता का आरोप है आरोपित ने बेटी को जान से मारने की भी धमकी दी है। जिससे बेटी और परिवार मानसिक तनाव में है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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