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Agra News: ईदगाह स्टेशन की सफाई व्यवस्था तीन दिन से ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: ईदगाह रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था तीन दिन से ठप है। स्टेशन पर कार्यरत नौ सफाई कर्मियों को तीन माह

Agra News: ईदगाह स्टेशन की सफाई व्यवस्था तीन दिन से ठप

Agra News: ईदगाह रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था तीन दिन से ठप है। स्टेशन पर कार्यरत नौ सफाई कर्मियों को तीन माह से वेतन नहीं मिला तो उन्होंने काम बंद कर दिया। तीन दिन सफाई न होने के चलते प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम सहित अन्य जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। ईदगाह रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को पहुंचे यात्रियों का सामना गंदगी से हुआ। यहां-वहां फैला कूड़ा स्टेशन की छवि पर दाग लगा रहा था। स्टेशन पर कार्यरत रेलकर्मियों का कहना है कि तीन दिन से स्टेशन पार झाड़ू नहीं लगी है। पता करने पर ज्ञात हुआ कि स्टेशन पर कार्यरत तीन महिला और छह पुरुष आउटसोर्स सफाईकर्मी कार्यरत हैं।

सभी को आठ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, लेकिन पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी वेतन न मिलने के कारण सभी ने सफाई कार्य बंद कर दिया है। स्टेशन प्रबंधक विवेक शर्मा ने बताया कि सफाईकर्मियों को वेतन नहीं मिला है। इस कारण सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं। इसकी जानकारी उनकी तरफ से उच्चा​धिकारियों तक पहुंचा दी गई है। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मामला संज्ञान में है। इस मामले में इंप्रैस के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को वेतन मुहैया कराया जाएगा।

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