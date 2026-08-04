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Agra News: सड़क दुर्घटना में घायल की बुजुर्ग की मौत, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: अमांपुर में सड़क दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग टीकम सिंह की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस ने टीकम के बेटे की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसने टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश की थी।

Agra News: सड़क दुर्घटना में घायल की बुजुर्ग की मौत, रिपोर्ट दर्ज

Agra News: थाना क्षेत्र में गत दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट में अमांपुर के गांव नगला चौपारा निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उनके 59 वर्षीय पिता टीकम सिंह गत 27 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे अमांपुर से अपनी साइकिल से घर वापस लौट रहे थे। तभी इंटर कॉलेज के पास कासगंज की ओर से आ रही कार ने टक्कर मार दी।

चालक कार छोड़कर भाग गया था। उसके पिता को जिला अस्पताल से अलीगढ़ ले गए थे, जहां उपचार के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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