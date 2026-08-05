Agra News: पीएम आवास की सुरक्षा में तैनात बीएसफ कर्मी का मकान डंपर से किया क्षतिग्रस्त
Agra News: एकता क्षेत्र की बुलंद रेजीडेंसी जयपुरिया में लापरवाही बरतते हुए डंपर ने पीएम आवास एवं कार्यालय की
Agra News: एकता क्षेत्र की बुलंद रेजीडेंसी जयपुरिया में लापरवाही बरतते हुए डंपर ने पीएम आवास एवं कार्यालय की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ निरीक्षक के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित निरीक्षक राजकुमार त्यागी की तहरीर पर पुलिस ने डंपर स्वामी और धर्मेंद्र प्रताप, ठेकेदार जवाहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी शिकायत के अनुसार राजकुमार त्यागी ने 2026 में लोन लेकर नया मकान बनवाया था। पूजा पाठ कर बच्चों के साथ दिल्ली चले गए थे। तीन अगस्त को कॉलोनी के सुरपवाइजर ने फोन कर बताया कि एक डंपर ने कॉलोनी में प्रवेश कर उनके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है।
आरोप है कि गार्ड और सुपरवाइजर ने बड़े वाहन को कॉलोनी में प्रवेश से रोका था। लेकिन चालक ने चेतावनी को नजरअंदाज कर डंपर घुसा दिया। तहरीर में डंपर मालिक रवि गुर्जर एवं धर्मेंद्र प्रताप प्रताप और ठेकेदार जवाहर पर दबंगई और लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में नौकरी करते हुए सपनों का घर बनाया था। जिसके क्षतिग्रस्त होने पर पूरा परिवार सदमा लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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