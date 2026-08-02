Agra News: डॉक्टर दंपति चौथ वसूली गैंग से परेशान, कराया मुकदमा
Agra News: कमला नगर के डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग और अधिकारियों का गठजोड़ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायत कर चौथ वसूली कर रहा है। डॉ. संधि जैन की तहरीर पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है। उन्होंने बताया कि उन्हें गंभीर तनाव का सामना करना पड़ा है और हार्ट अटैक की घटना भी हुई।
Agra News: कमला नगर के डॉक्टर दंपति ने आवास विकास परिषद में कुछ लोगों और अधिकारियों का एक कथित गठजोड़ सक्रिय होने का दावा किया है। जो डॉक्टरों और नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ शिकायत कर दबाव बनाकर चौथ वसूली का प्रयास करता है। डॉ. संधि जैन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित संजय अग्रवाल निवासी कमला नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर संधि जैन और डॉ. राजीव जैन ने आरोप लगाया है कि कमला नगर निवासी संजय अग्रवाल ने पहले उनके कमला नगर एफ-154 स्थित भवन की अवैध निर्माण की शिकायत कर सील लगवा दी थी।
अपील के बाद सील हटने पर उनके पैतृक भवन एफ-134 की भी आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत कर दी गई। शिकायत में कहा गया है कि आवास विकास परिषद ने चार और छह जुलाई को नोटिस जारी किए, जबकि कॉलोनी में कई अन्य भवनों में भी क्लीनिक और अस्पताल संचालित हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उनके खिलाफ की जा रही है। डॉक्टर दंपति का आरोप है कि शिकायतकर्ता पहले भी उनसे समझौते और धन उगाही का दबाव बना चुका है, जिसकी सूचना उन्होंने 24 जून को आवास विकास परिषद और थाना कमला नगर को दी थी। डॉक्टर दंपति ने निष्पक्ष जांच कर कथित गिरोह और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्हें गंभीर तनाव हुआ और हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी तक करानी पड़ी।
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