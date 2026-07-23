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Agra News: जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए हुआ ट्रायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: फरीदनगर के जिला स्टेडियम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के लिए जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का ट्रायल हुआ। 210 छात्राओं ने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। चयनित छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले सकें।

Agra News: जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए हुआ ट्रायल

Agra News: सोरों के फरीदनगर स्थित जिला स्टेडियम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्यनरत छात्राओं के लिए जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का ट्रायल हुआ। इस दौरान विभिन्न खेलकूदों में छात्राओं ने अपनी-अपनी प्रतिभाग का प्रदर्शन किया। खेलकूद प्रतियोगिताओं का ट्रायल बीएसए विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ। जिले के सभी कुल आठ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 210 छात्राओं ने ट्रायल में प्रतिभाग किया। जूनियर एवं सीनियर बालिका वर्ग कबड्डी, खो-खो में 12-12 छात्राओं, एथलेटिक्स में जूनियर व सीनियर वर्ग में 12-12 छात्राओं का चयन किया गया। सभी चयनित छात्राओं को सात दिवसीय प्रशिक्षण कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र कासगंज एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सहावर में दिया जाएगा।

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प्रशिक्षण के बाद सभी छात्राएं मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। इस दौरान जिला समन्वयक बालिका शिक्षा अमित सक्सेना, खंड शिक्षा अधिकारी कासगंज राजेश चौधरी, जिला पीटीआई राजेंद्र सिंह, मुनेश राजपूत, अजय यादव, दीनदयाल सिंह, सोमेंद्र सिंह, यादराम, फुरकान अली, भारतेंद्र सिंह, नीलेश प्रताप चौहान, ऊषा देवी, अनुराधा प्रधान, गुंजन शर्मा, जयमाला, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के व्यायाम शिक्षिकाएं एवं लेखाकार मौजूद रहे।

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