Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: प्लाट के सौदा में विवाद, बैंक मैनेजर दंपति ने कराया केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: जगदीशपुरा क्षेत्र में 2.20 करोड़ के प्लॉट सौदे को लेकर विवाद हुआ है। एक दंपति ने विक्रेताओं पर बैनामा करने से मुकरने, मारपीट और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है।

Agra News: प्लाट के सौदा में विवाद, बैंक मैनेजर दंपति ने कराया केस

Agra News: जगदीशपुरा क्षेत्र में करीब 2.20 करोड़ के प्लॉट सौदे को लेकर विवाद सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक पद पर कार्यरत एक दंपति ने प्लॉट विक्रेताओं पर रकम लेने के बाद बैनामा करने से मुकरने, मारपीट, जानलेवा हमला की कोशिश और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार पीड़ित शिंकी निवासी ओल्ड ईदगाह कालोनी ने बताया कि वह और उनके पति पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय में प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आवास विकास सेक्टर एक में एक प्लॉट का सौदा किया था। आरोप है कि एडवांस बैंक ऋण, बंधक खाते में भुगतान, टीडीएस, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क सहित पूरी धनराशि प्रक्रिया के अनुसार अदा कर दी गई।

10 जुलाई को सदर तहसील में बैनामा होना था, लेकिन विक्रेता वहां नहीं पहुंचे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब वे विक्रेताओं के घर पहुंचे तो गाली गलौज और मारपीट की गई। महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए, उसकी साड़ी का पल्लू गले में डालकर खींचने का प्रयास किया गया। इसी दौरान एक युवक तमंचा लेकर आया। और कथित रूप एक करोड़ रुपये नगद लाने की धमकी देते हुए, गोली मारने की बात करने लगा। जान का खतरा देखकर दंपति वहां से जैसे-तैसे निकल आया। पीड़ित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने प्रहलाद कुमार, भीमक सिंह, मीना प्रजापति, बेबी प्रजापति को नामजद कर अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Land Dispute Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।