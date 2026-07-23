Agra News: प्लाट के सौदा में विवाद, बैंक मैनेजर दंपति ने कराया केस
Agra News: जगदीशपुरा क्षेत्र में 2.20 करोड़ के प्लॉट सौदे को लेकर विवाद हुआ है। एक दंपति ने विक्रेताओं पर बैनामा करने से मुकरने, मारपीट और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है।
Agra News: जगदीशपुरा क्षेत्र में करीब 2.20 करोड़ के प्लॉट सौदे को लेकर विवाद सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक पद पर कार्यरत एक दंपति ने प्लॉट विक्रेताओं पर रकम लेने के बाद बैनामा करने से मुकरने, मारपीट, जानलेवा हमला की कोशिश और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार पीड़ित शिंकी निवासी ओल्ड ईदगाह कालोनी ने बताया कि वह और उनके पति पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय में प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आवास विकास सेक्टर एक में एक प्लॉट का सौदा किया था। आरोप है कि एडवांस बैंक ऋण, बंधक खाते में भुगतान, टीडीएस, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क सहित पूरी धनराशि प्रक्रिया के अनुसार अदा कर दी गई।
10 जुलाई को सदर तहसील में बैनामा होना था, लेकिन विक्रेता वहां नहीं पहुंचे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब वे विक्रेताओं के घर पहुंचे तो गाली गलौज और मारपीट की गई। महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए, उसकी साड़ी का पल्लू गले में डालकर खींचने का प्रयास किया गया। इसी दौरान एक युवक तमंचा लेकर आया। और कथित रूप एक करोड़ रुपये नगद लाने की धमकी देते हुए, गोली मारने की बात करने लगा। जान का खतरा देखकर दंपति वहां से जैसे-तैसे निकल आया। पीड़ित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने प्रहलाद कुमार, भीमक सिंह, मीना प्रजापति, बेबी प्रजापति को नामजद कर अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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