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Agra News: मेले से पूर्व मंदिर में हो अव्यवस्थाओं का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर

Agra News: मेले से पूर्व मंदिर में हो अव्यवस्थाओं का निस्तारण

Agra News: पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित बैठक में महंत अजय राजौरिया ने कहा कि मंदिर प्रांगण में फैली अव्यवस्थाओं को शासन-प्रशासन से शीघ्र ही ठीक करवाने की मांग की गई। इसमें प्रांगण में बाहरी सीवर के कारण प्रतिदिन जलभराव की समस्या, मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सीसी रोड के निर्माण की मांग, मंदिर के पिछले हिस्से में बने कुएं की तलीझाड़ साफ सफाई की मांग की। इसके साथ ही मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मंदिर ट्रस्ट से सतेंद्र तिवारी, रवि बंसल, विजयपाल सिंह राणा, अजय शर्मा, विजय राजौरिया, मुकेश कुशवाह, राहुल सागर, देवेंद्र तिवारी, मनीष रावत, अनिल बंसल, अनिल रावत, महेश सारास्वत, मनोज बसल, पुष्पेंद्र त्यागी, संपय रावत, विजय मित्तल, विवेक वर्मा, योगेश माहीर आदि उपस्थित रहे।

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