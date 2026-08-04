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Agra News: भोले पर जलाभिषेक, मंदिरों में पूजा को उमड़े भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: श्रावण माह के पहले सोमवार को भक्तों ने शहर और कस्बों के मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। गंगाजल और बेलपत्र से जलाभिषेक करने के लिए भक्त कतार में खड़े नजर आए। सोरों में विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। लोग व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे।

Agra News: भोले पर जलाभिषेक, मंदिरों में पूजा को उमड़े भक्त

Agra News: श्रावण माह के पहले सोमवार को शहर व कस्बों के मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शहर व सोरों के मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त कतार में खड़े नजर आए। भगवान शिव के मंदिरों में शाम के समय भव्य आरती व प्रसाद वितरण किया गया। सोमवार की सुबह से ही भगवान शिव की आराधना के लिए गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और दुग्ध के साथ भक्तों ने जलाभिषेक शुरू कर दिया। शहर के चामुंडा मंदिर, पारना मठ मंदिर, खिड़किया शिव मंदिर व भूतेश्वर मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक कर शिव की आराधना की।

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मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए दोपहर तक भक्तों की भीड़ नजर आई। तीर्थ नगरी सोरों के सोमेश्वर मंदिर में सोमवार को दिनभर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए। सोरों के भूतेश्वर मंदिर, योगेश्वर मंदिर, कटरेश्वर मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सहावर, अमांपुर, पटियाली, सिढ़पुरा और गंजडुंडवार में भी भक्त शिव की आराधना में लीन रहे। कस्बा के प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों को इंतजार करना पड़ा। श्रावण के पहले सोमवार को गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। सोमवार का वृत रखकर लोगों मंदिरों में पूजा अचर्ना कर वृत तोड़ा।

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