Agra News: मेले से पूर्व मंदिर में हो अव्यवस्थाओं का निस्तारण
Agra News: पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महंत अजय राजौरिया ने प्रांगण में अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। इसमें जलभराव, सीसी रोड निर्माण और कुएं की सफाई की जरूरत पर चर्चा की गई। बैठक में कई वरिष्ठ ट्रस्ट सदस्य शामिल हुए।
Agra News: पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित बैठक में महंत अजय राजौरिया ने कहा कि मंदिर प्रांगण में फैली अव्यवस्थाओं को शासन-प्रशासन से शीघ्र ही ठीक करवाने की मांग की गई। इसमें प्रांगण में बाहरी सीवर के कारण प्रतिदिन जलभराव की समस्या, मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सीसी रोड के निर्माण की मांग, मंदिर के पिछले हिस्से में बने कुएं की तलीझाड़ साफ सफाई की मांग की। इसके साथ ही मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मंदिर ट्रस्ट से सतेंद्र तिवारी, रवि बंसल, विजयपाल सिंह राणा, अजय शर्मा, विजय राजौरिया, मुकेश कुशवाह, राहुल सागर, देवेंद्र तिवारी, मनीष रावत, अनिल बंसल, अनिल रावत, महेश सारास्वत, मनोज बसल, पुष्पेंद्र त्यागी, संपय रावत, विजय मित्तल, विवेक वर्मा, योगेश माहीर आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।