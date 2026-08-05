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Agra News: पुष्पांजलि में जलभराव, महापौर ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: दिल्ली गेट के पुष्पांजलि अपार्टमेंट में बारिश के दौरान महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने निरीक्षण किया। क्षेत्र में नाले की सफाई न होने के कारण पानी भर गया था। उन्होंने नगर निगम को तत्काल सफाई के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि बड़े नाले से अन्य छोटे नालों को जोड़ा जाएगा।

Agra News: पुष्पांजलि में जलभराव, महापौर ने किया निरीक्षण

Agra News: दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि अपार्टमेंट में बुधवार को बारिश के दौरान महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने निरीक्षण किया। यहां नाला चौक होने के कारण जलभराव होने पर सफाई शुरू कराई। दिल्ली गेट पर पुष्पांजलि अपार्टमेंटो की बिल्डिंगों में 2 दिन से चल रही बारिश के कारण पानी भर गया है। क्षेत्रीय पार्षद शरद चौहान और स्थानीय निवासियों की सूचना पर आज महापौर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया गया। पुष्पांजलि अपार्टमेंट नीचे होने के कारण यहां बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। इस बार नालों की ठीक से सफाई न होने के कारण यह पानी रुक गया।

मदिया कटरा से होकर रवि हॉस्पिटल के नीचे होते हुए यह नाला दिल्ली गेट होते हुए हरी पर्वत चौराहा तक जाता है। इधर सीएम ग्रिड्स का काम होने के कारण छोटे नालों की भी रुकावट हो गई है। महापौर के निर्देश पर नगर निगम से तत्काल गाड़ियों से नाले की सफाई शुरू करा दी गई। लोगों के आश्वासन पर मेयर ने बताया की सीएम ग्रिड्स के बन रहे बड़े नाले से क्षेत्र के सभी छोटे नालों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को होने वाली समस्या दूर हो जाएगी।

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