Agra News: मगरमच्छ मारकर दफनाने के मामले में 13 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज

Agra News: शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में गत तीन दिन पूर्व आबादी में घुसे मगरमच्छ को मारकर उसे खेत में दफना देने के मामले में वन रक्षक की तहरीर पर पुलिस ने 13 नामजद ग्रामीणों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही हैं। शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में वन रक्षक व बीट प्रभारी नदरई रेंज आकाश कुमार ने बताया है कि गत सात अगस्त को सोशल नेटवर्किंग पर मगरमच्छ को मारे जाने की एक वीडियो वायरल हुई थी।

जिसमें कुछ लोग भाले व लोहे की सरिया से मगरमच्छ को मारते हुए दिखाई दे रहे थे। यह वीडियो छह अगस्त की सुबह लगभग साढ़े तीन बजे की बताई गई। वह क्षेत्रीय वन अधिकारी कासगंज रेंज विवेक कुमार, अनुभाग अधिकारी चिरंजी लाल, राहुल चौधरी, पुष्कर भारद्वाज, विनय कुमार, मोहित कुमार के साथ मोहनपुरा गांव पहुंचे और घटना स्थल पर मामले के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि राजेश पुत्र राम सिंह के घर में तड़के साढ़े तीन बजे एक मगरमच्छ आ गया था। चीखपुकार पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और मगरमच्छ को मारकर सुनील उर्फ गुड्डू पुत्र बहादुर सिंह के खेत में दफना दिया। इसके बाद खेत में पहुंचकर गड्ढा खुदवाकर मगरमच्छ के शव को बाहर निकालकर पंचनामा की कार्रवाई की गई। वीडियो के आधार शिनाख्त कराई तो उनके नाम अमन पुत्र प्रेम सिंह, अमित पुत्र प्रेम सिंह, तालेवर पुत्र बच्चू सिंह, राजेश पुत्र राम सिंह, मोहित पुत्र अरविंद, अवनीश पुत्र कुंवरपाल, हाकिम पुत्र खान सहाय, सतेंद्र पुत्र पुष्पेंद्र, बच्चू पुत्र केदारी सिंह, कुंवरपाल, पंकज पुत्र सुरेश, नीरज देवी पत्नी कुंवरपाल, मीनू पुत्र मुनीश निवासीगण मोहनपुरा कासगंज बताए गए। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है।